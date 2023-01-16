В Кузбассе суд обязал колонию установить новую сантехнику

Фото: архив "КП" Фото: Тимур ХАНОВ.

В Мариинске суд обязал колонию № 35 установить новую сантехнику, однако у исправительного учреждения не оказалось денег. Об инциденте рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Ранее прокуратура города провела проверку в больнице № 2, медицинской части № 16 и Доме ребенка, расположенных на территории колонии. Сотрудники обнаружили, что в процедурном и перевязочном кабинетах, кабинете иммунопрофилактики, в клинико-диагностической лаборатории, а также в туберкулезном отделении нет бесконтактных смесителей. Неоднократные представления прокурора устранить нарушения санитарного законодательства оставались без исполнения.

В результате прокурор обратился в Мариинский городской суд с требованиями обязать исправительное учреждение до 30 декабря 2022 года оборудовать указанные помещения необходимой сантехникой. Суд удовлетворил заявленные требования. Однако в конце ноября представители колонии попросили предоставить отсрочку исполнения решения. Как выяснилось, в прошлом году в колонии были установлено 10 смесителей с бесконтактным управлением. Необходимо приобрести еще восемь, но лимиты бюджетных обязательств до учреждения еще не доведены. В итоге суд предоставил руководству исправительного учреждения отсрочку до 30 марта 2023 года.