В Кемерове за один день на дорогах поймали более 100 нарушителей

Фото: ГИБДД г. Кемерово

13 января в Кемерове прошли массовые проверки на дорогах. О результатах рейдов рассказали в городской Госавтоинспекции.

За день инспекторы привлекли к ответственности более 100 водителей и более 20 пешеходов.

В частности, 23 автолюбителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, 12 водителей нарушили правила перевозки детей, еще 12 управляли машинами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента. Кроме того, сотрудники ГИБДД поймали трех нетрезвых автомобилистов.