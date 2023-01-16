Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

В Кемерове столкнулись два КамАЗа, один из них после столкновения съехал с дороги. Фотографии с места события опубликовали в соцсетях горожане.

По их словам ДТП, произошло на дороге до Лесной поляны. На кадрах видно, что КамАЗ, груженный снегом, съехал с трассы, а второй грузовик получил существенные повреждения передней части.

В ГИБДД Кемерова корреспонденту «Комсомолки» подтвердили факт ДТП. Сигнал о происшествии поступил сегодня, 16 января, в 11.24. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции.