В Кемерове помощь спасателей потребовалась 95-летнему мужчине с кольцом на пальце

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове помощь спасателей потребовалась 95-летнему мужчине, который не смог снять кольцо с пальца. Об инциденте рассказали в пресс-службе городской администрации.

В службу спасения обратилась дочь пенсионера. Она рассказала, что в свой день рождения пожилой мужчина решил надеть кольцо на безымянный палец правой руки - в память об ушедшей из жизни супруги. Однако вскоре палец опух и стал болеть. Самостоятельно снять украшение пенсионер не смог и ему пришлось обратиться за помощью. Спасатели благодаря специальному инструменту сняли кольцо за несколько минут. В медицинской помощи пожилой кемеровчанин не нуждался.

Кемеровские спасатели напомнили, что при отеке рук необходимо срочно снять украшения, боль терпеть нельзя. Если самостоятельно это сделать не получается, то нужно вызывать спасателей по телефонам: 112 или 77-05-05.