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НовостиОбщество16 января 2023 7:48

В Кузбассе вновь введут ограничения на трассе из-за буровзрывных работ

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса».

Фото: ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса».

Во вторник, 17 января, будут проводиться буровзрывные работы при строительстве северо-западного обхода города Кемерово, в связи с этим временно перекроют участок трассы Кемерово – Яшкино – Тайга. Об этом предупредили в ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса».

Ограничения будут введены на 29-ом километре автодороги. В период с 13:00 до 17:00 рабочие произведут четыре взрыва. Каждый раз трассу будут перекрывать от 30 минут до 1 часа. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено.