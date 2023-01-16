Кузбасские полицейские раскрыли серию уличных грабежей

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе полицейские задержали трех молодых людей, которые грабили прохожих в Новокузнецке. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В городе произошло два похожих преступления, жертвами которых стали мужчины. На улице на каждого из них напали трое неизвестных, ударили и украли личные вещи. В одном случае ущерб составил более 5 000 рублей, во втором - 65 000 рублей. Пострадавшие обратились в полицию, и вскоре стражам порядка удалось выйти на следу грабителей.

Преступниками оказались 28-летний житель Новокузнецкого района и два жителя Гурьевска 20 и 24 лет. Все они ранее уже были судимы. При обыске квартиры, которую снимали злоумышленники, полицейские нашли часть украденных вещей.

На мужчин заведи уголовные дела о грабежах. Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.