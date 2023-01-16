В Кузбассе произошло массовое ДТП с участием легковушки, грузовика и служебного автобуса

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

Сегодня, 16 января, в Новокузнецке произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей: легковушки, грузовика и служебного автобуса.

Авария случилась на Бызовском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Zafira, выполняя разворот из крайней правой полосы, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении служебным автобусом, который перевозил смену работников одного из предприятий. После этого автобус отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком. На снимках с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Фото: Инцидент Новокузнецк / ВКонтакте

Фото: Инцидент Новокузнецк / ВКонтакте

По факту ДТП прокуратура Кузбасса организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Новокузнецка Алексей Черевко.