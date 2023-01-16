В Кемерове заселили общежитие филиала РГИСИ

В новое общежитие пока заселились 65 первокурсников - будущих артистов, режиссеров и художников-постановщиков. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кемерове сдано в эксплуатацию общежитие филиала Российского государственного института сценических искусств.

Условия проживания студентов в семиэтажном здании на 240 мест в понедельник, 16 января, оценил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В новое общежитие пока заселились 65 первокурсников - будущих артистов, режиссеров и художников-постановщиков. К их услугам кроме жилых блоков с местом для кухонь и санитарно-бытовых удобств - комнаты для самоподготовки с компьютерами и музыкальными инструментами, около тысячи книг по изучаемым специальностям, медпункт, где будет постоянно присутствовать врач-терапевт, прачечная.

- Общежитие кемеровского филиала РГИСИ - очередной объект Сибирского культурно-образовательного комплекса, введенный в эксплуатацию. Это современное пространство, где ребята с комфортом смогут отдыхать и готовиться к занятиям. Мы создаем максимально привлекательные условия, чтобы в Кузбасс приезжали учиться студенты из отдаленных муниципалитетов и других регионов и чувствовали себя здесь как дома, - рассказал губернатор Кузбасса.

Сергей Цивилев не ограничился экскурсией. В ходе общения с первокурсниками он напомнил, что Кузбасс должен стать культурной столицей Сибири. И предложил студентам филиала немедленно включиться в творческую работу, в том числе выезжая с программами в муниципалитеты и участвуя в региональных конкурсах.