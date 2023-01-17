Сергей Цивилев: в Кузбассе строительство будет планироваться на пять лет вперед

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В Кузбассе будут введены строительные пятилетки для более эффективной работы отрасли. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев на заседании правительства, посвященном подведению итогов строительства социально значимых объектов в 2022 году и планам по развитию отрасли.

- Мы переходим на пятилетнее планирование, чтобы строители могли видеть перспективу и уверенно инвестировать в развитие, - отметил глава региона.

Он поручил заместителю губернатора по строительству Глебу Орлову встретиться с руководителями крупных строительных компаний и обсудить их возможности в контексте пятилетнего планирования работы, а также оказать им поддержку.

Губернатор Кузбасса также распорядился составить реестр недобросовестных подрядчиков, которые не должны работать на стройках региона. Кроме того, Сергей Цивилев поручил создать в регионе условия для расширения перечня местных строительных материалов, чтобы качество, сроки и стоимость возводимых объектов не зависели от сторонних поставщиков.

На заседании глава Кузбасса обратил внимание на то, что важно не только сдавать качественные объекты в срок, но и эффективно их использовать с полной загрузкой. Возведенные детские сады, школы, больницы и спортивные центры должны быть доступны для жителей. За эту несут ответственность главы муниципалитетов, не территории которых расположены новые объекты.

- Нужно помнить, что бюджетные деньги, на которые строим социальные объекты — это деньги кузбассовцев, которые они заработали нелегким трудом, поэтому нужно эффективно вкладывать каждую копейку, с умом подходить к эксплуатации объектов, — сказал Сергей Цивилев.