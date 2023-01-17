Жительница Кузбасса отсудила почти миллион рублей компенсации за смерть отца под колесами трамвая

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Кузбасса осудила почти миллион рублей компенсации морального вреда за смерть отца под колесами трамвая. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

ЧП произошло в Кемерове. Водитель трамвая двигалась по участку путей, где шел ремонт. Она не сбавила скорость, как следовало бы, и случайно наехала на рабочего. Мужчина от полученных травм скончался. Дочь погибшего обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с электротранспортной компании, ее требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства организации в банке, постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 63 тысяч рублей. После этого компания выплатила компенсацию морального вреда.