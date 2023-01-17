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НовостиПроисшествия17 января 2023 6:11

В Кузбассе двухлетний ребенок получил ожоги при пожаре в многоквартирном доме

Анастасия СЕРГЕЕВА

В поселке в Бачатском Беловского округа двухлетний ребенок пострадал при пожаре. Об инциденте рассказали в администрации.

Фото: администрация г. Белово.

Фото: администрация г. Белово.

ЧП произошло в многоэтажке на улице Комсомольской. В квартире на четвертом этаже начался пожар. Уже через пять минут на место прибыли спасатели, которые оперативно потушили огонь. Однако без пострадавших не обошлось. Двухлетний мальчик получил ожоги живота и лица второй и третьей степени. Сейчас он доставлен в ожоговое отделение Кузбасской клинической больницы. Мать и еще трое маленьких детей, самому старшему из которых семь лет, не пострадали.

По предварительным данным, причиной пожара стала шалость детей: малыши случайно подожгли диван во время игры.