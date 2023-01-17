В Кузбассе отметят национальный телеутский праздник пельменей

Фото: пресс-служба АПК.

Завтра, 18 января, кузбасские телеуты будут отмечать праздник «Пельменек». Мероприятия пройдут в муниципалитетах, где проживает этот малочисленный коренной народ, сообщили в пресс-службе АПК.

Так, в Беловском округе гостей ждут на этнических площадках: там проведут национальные игры и конкурсы. Желающие смогут повязать разноцветную ленту на березу, которая является священным деревом у телеутов, принять участие в обряде «Освящение огня». Также среди телеутских хозяюшек пройдет конкурс на самую интересную начинку пельменей. Кроме того, в Бековском сельском Доме культуры проведут игры и викторину для детей, а в деревне Шанда Гурьевского округа состоится мастер-класс по лепке пельменей.

Напомним, что в этот праздник в телеутских семьях принято готовить традиционное угощение - пельмени в форме полумесяца. В некоторые пельмени кладут монетки - кому они достанутся, те весь год будут при деньгах.

Кузбасс - основной регион проживания телеутов. По данным переписи 2020 года, их численность в области составляет 2 060 человек.