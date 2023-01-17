Мессенджеры вместо звонков: россияне выбирали для новогодних поздравлений онлайн-каналы

Фото: пресс-служба Tele2

В новогодние каникулы клиенты Tele2 стали чаще выбирать для поздравлений онлайн-канал. Дата-трафик в праздничную ночь и накануне 31 декабря вырос на 12,5% по сравнению с прошлым годом, в то время как голосовой сократился на 3,4%.

Оператор мобильной связи Tele2 сравнил активность абонентов в новогодние праздники с прошлым годом. Так, клиенты стали меньше поздравлять друг друга обычными телефонными звонками, выбирая для новогодних пожеланий мессенджеры. Если в предыдущем году голосовой трафик в новогоднюю ночь вырос на 7%, то в этом сократился на 3,4%. Число звонков уменьшилось на 12,9%, а вот средняя продолжительность разговора выросла на 10%. В целом за новогодние праздники голосовой трафик подрос на 3,5% по сравнению с прошлогодними. Чаще всего абоненты звонили друг другу 31 декабря – на 25% больше, чем в другие дни каникул.

Кемерово вошел в список городов-лидеров по количеству выговоренных минут за зимние праздники. Помимо кемеровчан больше всех поздравляли друг друга жители Москвы, Челябинска, Иркутска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Перми.

Объем мобильного интернет-трафика в новогодние каникулы вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в новогоднюю ночь – на 12,5%. Максимальную активность по потреблению интернет-трафика оператор зафиксировал в первый час нового года. Самыми активными пользователями мобильного интернета стали клиенты Tele2 в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Иркутске, Перми, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Красноярске.

Чтобы сеть оператора успешно выдержала новогодние нагрузки, технические специалисты Tele2 увеличивали пропускную способность базовых станций, организовали работу дежурных бригад технических специалистов.