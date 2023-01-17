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НовостиОбщество17 января 2023 10:08

Девять дошкольных учреждений в Кузбассе ремонтируется по новой программе «Мой детский сад»

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
В рамках программы детсады полностью оснащаются заново – от техники до игрушек

В рамках программы детсады полностью оснащаются заново – от техники до игрушек

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Сразу девять детских садов региона капитально ремонтируют в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.

Ремонт проводится по региональной программе «Мой новый детский сад», аналогичной программе «Моя новая школа», то есть полностью за счет областного и муниципального бюджета. В рамках программы детсады, попавшие в нее, не только полностью реконструируются, но и полностью оснащаются заново – от техники до игрушек. Также благоустраивается их территория.

- Какой детский сад больше всего нуждается в ремонте, муниципалитеты решают самостоятельно, учитывая посещаемость, количество молодых семей в районе расположения сада, очередность, состояние зданий и другие факторы, - пояснили в пресс-службе АПК.