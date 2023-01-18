Кузбассовец набрал кредитов и перевел 4,5 миллиона рублей мошенникам

Мужчина стал жертвой аферистов, когда пытался спасти себя от чужого кредита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной кузбассовец стал жертвой аферистов, на этот раз - 53-летний житель Беловского района. Сумма ущерба составила 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кузбассовца обманули по схеме звонка от службы безопасности банка. Неизвестный, позвонивший мужчине, сообщил, что мошенники оформили на мужчину кредит и, чтобы вычислить их, а также списать долг, необходимо перевести деньги на «безопасные счета». Мужчина перевел все свои сбережения - 310 тысяч рублей - и все кредитные средства, которые он получил сразу в трех разных банках, причем в одном случае под залог своего автомобиля Renault Sandero.

Все 4,5 миллиона рублей мужчина переводил в течение трех дней. Затем он попытался взять еще один кредит, но четвертый банк ему отказал. Мошенник, услышав об этом, сразу пропал из зоны доступа. И только тогда житель Беловского района понял, что его обманули.

В настоящее время беловские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», по которой аферистам после поимки грозит до десяти лет лишения свободы.