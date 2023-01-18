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НовостиПроисшествия18 января 2023 3:27

Кузбассовец набрал кредитов и перевел 4,5 миллиона рублей мошенникам

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Мужчина стал жертвой аферистов, когда пытался спасти себя от чужого кредита.

Мужчина стал жертвой аферистов, когда пытался спасти себя от чужого кредита.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной кузбассовец стал жертвой аферистов, на этот раз - 53-летний житель Беловского района. Сумма ущерба составила 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кузбассовца обманули по схеме звонка от службы безопасности банка. Неизвестный, позвонивший мужчине, сообщил, что мошенники оформили на мужчину кредит и, чтобы вычислить их, а также списать долг, необходимо перевести деньги на «безопасные счета». Мужчина перевел все свои сбережения - 310 тысяч рублей - и все кредитные средства, которые он получил сразу в трех разных банках, причем в одном случае под залог своего автомобиля Renault Sandero.

Все 4,5 миллиона рублей мужчина переводил в течение трех дней. Затем он попытался взять еще один кредит, но четвертый банк ему отказал. Мошенник, услышав об этом, сразу пропал из зоны доступа. И только тогда житель Беловского района понял, что его обманули.

В настоящее время беловские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», по которой аферистам после поимки грозит до десяти лет лишения свободы.