В Новокузнецке запустят два временных автобуса до купели

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Новокузнецка смогут добраться в Крещение до купели в парке отдыха «Водный» на автобусах. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов.

Для желающих искупаться в проруби будет запущено два вечерних маршрута: «Левый берег (ВД-30) - Водная» и «Универбыт (Октябрьский) - Водная». Дополнительные автобусы начнут курсировать сегодня с 21.00 и 21.30. Схема движения первого маршрута проложена по улице Дружбы, второго - по проспекту Октябрьскому. Временный общественный транспорт будет ходить с интервалом в один час. Завершат свою работу автобусы в 03.00 и в 03.30 соответственно.

Дополнительную информацию о работе общественного транспорта Новокузнецка можно получить по телефону горячей линии МКУ ЦДС - 740-195 и 8-800-600-4770.