Губернатор Кузбасса провел для школьников и блогеров экскурсию в парке Жукова

Фото: пресс-служба АПК

В Кемерове прошла экскурсия для школьников и блогеров по Парку Победы имени Г.К. Жукова. Ее провели губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Кемерова Дмитрий Анисимов и командир звена авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Денис Кузнецов.

Территория парка была полностью реконструирована в прошлом году. Как рассказал глава Кемерова, там установили новые игровые элементы, фронтовые локации, сделали озеленение, освещение, обустроли дорожки. Была отреставрирована военная техника. К существующим экспонатам добавились танк Т-72, гаубица и РСЗО «Град». Кроме того, в парке была установлена 27-метроовая стела «Город трудовой доблести» - она символизирует вклад города Кемерово в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

- Трудовой подвиг неразрывно связан с воинским подвигом. Во время Великой Отечественной войны требовалось быстрое принятие решений, мобилизация всех усилий. Предприятия Кузбасса делали все возможное для фронта, для Победы. Они внесли огромный вклад в нашу Победу, - отметил Сергей Цивилев.

Командир АГВП «Стрижи» Денис Кузнецов — пилот высочайшего класса родом из Юрги - рассказал школьникам и блогерам еще об одном объекте, установленном в парке Жукова - самолете МиГ-29. Именно на них летает пилотажная группа «Стрижи». Это сверхзвуковой боевой одноместный самолет, разработанный конструкторским бюро Микояна. Он может подниматься на высоту до 18 километров и достигать скорости 2400 км/час.