Междуреченец угнал такси, потому что был слишком пьян, чтобы идти пешком

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Кузбасса по Междуреченску рассказала о случае угона автомобиля.

Во время патруля сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Лада Гранта», которая виляла по дороге. Машину остановили, и за рулем оказался совсем не ее владелец. Оказалось, что «Ладу» с парковки такси угнал 51-летний житель в нетрезвом состоянии. Свой поступок он объяснил тем, что был слишком пьян для того, чтобы добираться до дома пешком.

Мужчине выписали протокол, теперь ему грозить лишение прав на два года, штраф в 30 тысяч рублей и пять лет лишения свободы за угон.