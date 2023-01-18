В Кузбассе откроют производство Lego-кирпича

Фото: пресс-служба АПК.

В Тайге в этом году начнут выпускать lego-кирпич. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Молодой предприниматель получил на производство этого инновационного строительного материала грант почти 500 тысяч рублей по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На полученные средства житель Тайги приобрел станки, конвейер, бетоносмеситель и другое оборудование.

На новом производстве планируется ежегодно выпускать не менее 240 тысяч единиц кирпича. По форме этот строительный материал напоминает конструктор lego (отсюда и название), укладывается он быстрее и проще обычного кирпича. Благодаря специальному креплению одного lego-кирпича к другому получается гладкая поверхность, которую не нужно выравнивать и штукатурить.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе активно развивается строительная отрасль, и снижать темпы или повышать стоимость объектов из-за отсутствия материалов недопустимо.

- Уже сегодня большая часть используемых стройматериалов в регионе — местного производства, нам необходимо развивать еще больше заводов инновационных качественных и экологичных стройматериалов. Для этого мы готовы оказывать бизнесу всестороннюю поддержку, — сказал глава региона.

По данным АПК, в 2022 году 70 предпринимателей Кузбасса получили грантовую господдержку на общую сумму 41,7 млн рублей. В текущем году объем выделенных на эти цели средств будет увеличен до 60,5 млн рублей.