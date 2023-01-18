«Томская Писаница» зовет кузбассовцев на «Дух приключений»

21 января 2023 года с 12:00 до 16:00 на территории музея-заповедника «Томская Писаница» пройдет традиционная авторская гонка по ездовому спорту на собачьих упряжках «Дух приключений». В этом году событие станет IV этапом Кубок Евразии.

Фото: «Томская Писаница»

Авторская гонка проводится в «Томской Писанице» с 2019 года, а минувшей осенью впервые у нас прошла бесснежная дисциплина. В соревнованиях традиционно участвуют десятки профессиональных каюров и спортсменов-любителей не только из Кузбасса, но и многих городов Сибири. Возраст участников практически не ограничен, соревнуются даже маленькие дети («Детские старты»).

Место проведения мероприятия — Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» — было выбрано не случайно. Это живописное место находится в лесу на берегу главной реки Кузбасса — Томи, неподалеку от деревни Писаная и территориально относится к Яшкинскому району Кемеровской области. Это крупнейший за Уралом музей-заповедник площадью 156 га, постоянные экспозиции которого доступны для посетителей круглый год.

А каюры — это история освоения Сибири, Аляски, путешествий по холодным регионами среди снегов, что близко по духу и тематике музея, к тому же проводить подобные соревнования позволяет внушительная территория «Томской Писаницы» с интересным ландшафтом и красивейшими пейзажами.

Соревнования такого масштаба в нашем регионе не только активно способствует популяризации ездового спорта, но и сохраняет, приумножает традиции коренных народов Сибири, помогает выстраивать крепкие межрегиональные спортивные и культурные связи. Это особенно актуально в рамках развития экологических видов туризма в Кузбассе, продвигает патриотизм малой Родины, любовь к местной природе, а состязательный элемент укрепляет дух и волю к победе.

Стоит отметить, что спортивное мероприятие не ограничивается непосредственно гонкой, мы приготовили для наших гостей настоящий праздник собак. Параллельно с соревнованиями будет проводиться развлекательная программа и работать резиденция Кузбасского Деда Мороза.

Приглашаем Вас посетить гонки на собаках и отдохнуть в «Томской Писанице»! Будем рады видеть Вас на нашем празднике спорта 21 января! Начало соревнований в 12:00.