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НовостиОбщество18 января 2023 7:52

В Кузбассе нашли не соответствующие качеству «молочку» и мясо

Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Россельхознадзор по Кузбассу провел проверку пищевых продуктов: «молочки» и мяса.

Всего сделали 280 проб. Среди них в 14 нашли несоответствие стандартам. В 11 пробах была некачественная молочная продукция: девять из них показали растительные жиры, неправильный жирнокислотный состав. В двух пробах - нарушение по микробиологическим показателям. То же нашли в одной пробе мяса. Еще в одной - неправильные химико-токсилогические показатели, и в последней - нарушенный гистологическая идентификация состава.

Владельцам продукции направили предостережения с требованиями устранить нарушения. А площадка одного производителя была признана фантомной.