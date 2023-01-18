Научные центры Кузбасса выводят регион на мировой уровень

Фото: АПК.

В Кузбассе прошел научно-технический совет, на котором 308 представителей вузов и научных институтов, ученые, руководители лабораторий, представители бизнес-компаний и даже школьники подвели итоги научно-образовательного центра «Кузбасс».

Среди достижений стоит отметит не только разработку и эксплуатацию новых технологий, но и сделки с зарубежными партнерами. Так, уже в этом году запускается программа полного инновационного цикла «Чистый уголь - зеленый Кузбасс». В ней планируют использовать 12 новых технологий для угольной промышленности - всего их 34.

Помимо этого, разработки НОЦ «Кузбасс» представили на открытии центра на базе Института технологических инноваций во Вьетнаме. Кроме Вьетнама такие представительства есть в Китае и Монголии. Совместно с ПАО «КАМАЗ» КузГТУ разрабатывает автономные карьерные самосвалы грузоподъемностью до 90 и 240 тонн и беспилотные карьерные самосвалы челночного типа грузоподъемностью 220 тонн. По заявкам на патенты изобретения Кузбасс обогнал другие регионы, включая соседские Новосибирскую и Томскую области.

Касаемо молодежи, НОЦ «Кузбасс» проводит проекты «Школы НОЦ» и «Научный десант», направленные на популяризацию научно-исследовательской деятельности: сейчас в центре занимаются 1236 школьников.