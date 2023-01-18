В Кузбассе произошло еще одно смертельное ДТП

В соцсетях сегодня, 18 января, появился видеоролик, запечатлевший страшную аварию.

ДТП произошло на Ильинском шоссе. На кадрах можно увидеть уехавший в кювет КАМАЗ и разбитый автомобиль ВАЗ на проезжей части. Судя по видео, грузовик столкнулся с автомобилем, двигавшимся навстречу, от чего уехал в кювет на противоположной стороне дороги. В легковом автомобиле смята вся передняя часть, внутри можно заметить тело человека. Подробности аварии уточняются.

Напомним, что с выходных произошло уже не менее пяти ДТП, некоторые из которых оказались смертельными. Госавтоинспекция призывает к осторожности в связи с ухудшением погодных условий.