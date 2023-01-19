В Кузбассе будет объявлен конкурс на лучшее название моста через реку Томь

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе в ближайшее время будет объявлен конкурс на лучшее название моста через реку Томь. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время проверки хода строительства Северо-Западного обхода Кемерова.

Глава региона сообщил, что строительство обхода идет в соответствии с намеченными планами. Уже выполнен большой объем работ, и темпы сбавлять не планируется.

- Мы находимся на этапе активной стройки. Этой трассы жители ждали давно, чтобы поток транзитных автомашин шел в обход города. Здесь запланировано возведение 12 мостовых сооружений, в том числе экодук, — рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Во время мероприятия он поручил объявить конкурс на лучшее название моста через реку Томь, а также варианты его окрашивания и подсветки. Конкурс будет проводится на платформе «Кузбасс Онлайн».

Напомним, что в прошлом году специалисты сделали технологическую дорогу и временные подъездные трассы общей протяженностью 48,2 км. На основной дороге на данный момент завершено более 50% всех земляных работ, в том числе заменено основание, разработаны выемки, сделаны насыпи и рабочие слои. На месте будущих мостов и путепроводах выполняются фундамент и опоры. Уже завершены работы на 19 точках из 53, смонтировано три опоры из 48. Также ведется строительство моста через реку Томь.

Напомним, что строительство обхода планируется завершить в 2024 году.