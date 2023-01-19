Жителя Кузбасса, который четыре года насиловал несовершеннолетнюю девочку, отправили в колонию на 16 лет

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В Кузбассе на 16 лет осудили 45-летнего мужчину, который в течение четырех лет домогался и насиловал свою несовершеннолетнюю родственницу. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Впервые мужчина совершил сексуальное насилие над девочкой в 2015 году, когда ей было 11 лет. Он продолжал домагаться ребенка до 2019 года, пока школьница не рассказала обо всем матери. На мужчину завели уголовные дела по статьях об изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Житель Кузбасса со следствием он не сотрудничал. Ему была проведена психолого-психиатрическая – он был признан вменяемым.

Суд признал кузбассовца виновным и назначил 16 лет колонии строгого режима.