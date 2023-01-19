В Кузбассе прошел Единый день вручения жилищных сертификатов детям-сиротам

19 января сертификаты вручили в Кемерове первым 30 сиротам. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Дополнительные меры поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были утверждены в регионе в прошлом году. В числе их - возможность приобрести жилье с помощью сертификата за счет средств регионального бюджета. Причем в любой территории Кузбасса. В 2022 году такой возможностью воспользовались 117 человек. Сумма сертификата тогда составляла до 1,4 миллиона рублей. В этом году она увеличена более чем на миллион двести тысяч.

Сегодня, 19 января, сертификаты вручили в Кемерове первым 30 сиротам. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова. Остальные сертификаты будут вручены в муниципалитетах.

Как уточнил Сергей Цивилев, правительство региона и администрации на местах, контрольно-надзорные органы помогут всем приобрести жилье только хорошего качества, не в аварийном состоянии. При этом к сумме сертификата можно будет добавлять материнский капитал или льготную ипотеку.