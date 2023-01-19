Названы ТОП-10 работодателей России в сфере ИТ

Фото: пресс-служба МТС.

Площадка по поиску работы в ИТ-компаниях Хабр Карьера представила десятку лучших работодателей страны.

В ТОП-10 попали такие игроки рынка, как Ланит, Тензор, Альфа-Банк, Lamoda и другие. Единственной компанией из сектора телекома, которая вошла в десятку лучших ИТ-работодателей, стала МТС. А среди экосистем она обошла в рейтинге Яндекс и Сбербанк, уступив лишь VK.

Сотрудники оценивали компании по рабочим задачам, технологиям, уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим условиям труда.

Сервис оценок компаний запущен на Хабр Карьере в 2018 году. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развернутые комментарии об особенностях работы. Компании, набравшие определенное количество оценок за год, получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге лучших ИТ-работодателей.

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.