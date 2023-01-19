Кемеровских автолюбителей попросили не парковаться вдоль дорог из-за уборки снега

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове службы благоустройства устраняют последствия снегопада. Работы продолжатся и ночью, в связи с чем мэрия попросила водителей не парковаться вдоль дорог.

По данным городской администрации, за сегодняшний день были расчищены 143 улицы частного сектора. С городских магистралей дорожники вывезли более 16 тысяч кубометров снега.

Ночью уборка и вывоз снега продолжатся. На городские улицы выйдет дополнительная, привлеченная техника: грейдеры, снегопогрузчики, самосвалы. Работы запланированы во всех районах. Поскольку припаркованные автомобили мешают очистке проезжей части, автовладельцам рекомендовали не оставлять машины вдоль дорог. В частности, водителей попросили воздержаться от парковки вдоль проспекта Шахтеров, на улицах Красноармейской, Красной, Карболитовской, на Кузнецком проспекте в районе железнодорожного вокзала и автовокзала, на проспекте Ленина, на улице Веры Волошиной, Патриотов, улице Свободы и Молодежном проспекте.

Напомним, в Кемерове работает круглосуточная «горячая линия» МБУ «Кемеровские автодороги» - 67-00-00.