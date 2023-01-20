В Кузбассе врач не смогла доказать в суде, что заразилась COVID-19 на рабочем месте

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе врач функциональной диагностики пыталась доказать в суде, что заразилась COVID-19 при исполнении рабочих обязанностей, чтобы получить страховую выплату. Об инциденте рассказали в Мариинском городском суде.

В 2021 году женщина, работающая в одной из местных поликлиник, заболела коронавирусом. Она пробыла на больничном около месяца, так как болезнь осложнилась внебольничной пневмонией. Врач посчитала, что заразилась ковидом от пациентов, так как ее рабочее место находилось в пяти метрах от кабинета, в котором принимали температурных больных. Однако врачебная комиссия провела расследование обстоятельств заражения женщины и не нашла оснований для выплаты компенсации. Врач функциональной диагностики не согласилась с выводами комиссии, поэтому была создана еще одна комиссия, но и она не признала случай страховым. Тогда женщина обратилась в суд. Она потребовала признать протокол незаконным и обязать выплатить ей страховую выплату (а это около 70 тысяч рублей) и компенсацию морального вреда.

Суд, заслушав участников судебного разбирательства и исследовав письменные материалы, не получил доказательства того, что врач работала с пациентами, у которых было подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией. Поэтому женщине было отказано в удовлетворении исковых требований в полном объеме.