Глава Кемерова рассказал о новых подходах к уборке снега

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове дорожники продолжают устранять последствия снегопада. Мэр города Дмитрий Анисимов рассказал в своем телеграм-канале, что накануне было принято несколько оперативных решений, чтобы работа по уборке снега стала более эффективной.

Во-первых, к работам привлекли дополнительную технику предприятий и наняли больше людей. Минувшей ночью на дороги города вышло еще 40 единиц снегоуборочных машин. Это дало возможность работать быстрее, охватить больше улиц.

Во-вторых, было решено поменять подход ко времени уборки. Раньше дорожники старались выполнять основные работы ночью, так как днем техника мешает транспорту. Сейчас грейдеры и другую технику будут выводить и в дневное время. При этом в часы пик работа по очистке улиц будет минимизирована.

В-третьих, по ночам специальные мобильные бригады будут расчищать парковочные карманы на основных магистралях. В связи с этим мэр попросил автовладельцев убирать оттуда свои машины, чтобы не пришлось их эвакуировать. Перечень улиц, где ночью будет работать техника, власти планируют публиковать ежедневно.