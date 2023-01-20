В Кемерове пройдет профилактическое мероприятие «Водитель без права управления»

В Кемерове пройдут рейдовые мероприятия «Водитель без права управления», направленные на предупреждение ДТП с участием водителей, не имеющих прав. Об этом сообщили городской ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что управлять машиной без прав запрещено. За данное нарушение предусмотрен штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей. Для водителей, которые лишены прав и при этом сели за руль, полагается штраф 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Также запрещено передавать управление автомобилем человеку, не имеющего прав. За это нарушение также предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

- Водитель, не имеющий права управления, представляет угрозу для других участников дорожного движения, так как он не прошел специальное обучение и не сдал экзамены, подтверждающие его знания ПДД и умения в вождении транспортными средствами, - отметил заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.