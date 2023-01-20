В РСХБ рассказали, как скажется введение налога на доходы по сбережениям на клиентах банка

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

С 2023 года завершается действие налоговой льготы по освобождению от налога на доходы физических лиц процентов по вкладам в банках. Впервые вкладчикам предстоит уплатить налог на доходы по вкладам в 2024 году по результатам за 2023 год.

Налог рассчитывается по ставке 13% с суммы, превышающей величину необлагаемого налогом процентного дохода, рассчитанного как «максимальная ключевая ставка ЦБ, действовавшая на первое число каждого месяца в течении года × 1 000 000 рублей». При расчете учитываются проценты по срочным, накопительным, карточным и другим счетам, по которым начисляются проценты. Исключения составляют эскроу-счета и вклады, по которым ставка не превышает 1% годовых.

Например, в 2023 году вклады и счета клиента, на которые начисляются проценты, принесут клиенту совокупный доход 200 000 рублей. Если максимальный размер ключевой ставки ЦБ в 2023 году составит 14%, то необлагаемая налогом сумма составит 140 000 рублей. Из полученных 200 000 рублей вычитаем 140 000 рублей, остается 60 000 рублей - эта сумма и будет облагаться налогом. Сумма налога составит 7 800 рублей (60 000*13%), а доход - 192 200 рублей (200 000 – 7800).

- По нашим прогнозам, рост объема средств граждан по сберегательным продуктам банковской системы в 2023 году продолжится и составит 6-8% за год. Новый налог не окажет существенного влияния на активность вкладчиков. В РСХБ действует широкая линейка вкладов с привлекательными ставками для физических лиц, покрывающая потребность в депозитах для различных аудиторий и под разные цели. Для клиентов Россельхозбанка также доступны инструменты с возможностью получения налоговых льгот, - рассказала Екатерина Романькова, заместитель Председателя Правления, главный бухгалтер Россельхозбанка.

Партнерский материал.

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