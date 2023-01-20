Назначен главный врач Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи

Фото: пресс-служба АПК

Михаил Ликстанов назначен главным врачом Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. Соответствующее решение принял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Михаил Ликстанов на данный момент возглавляет Кемеровскую областную клиническую больницу им. Беляева. Теперь он будет совмещать две должности.

Глава региона отметил, что областная больница является одной из лучших в области, благодаря работе Михаила Ликстанова в медучреждении постоянно что-то улучшается.

- Ранее Михаил Исаакович возглавлял 3-ю больницу и в то время сделал ее одной из ведущих в регионе. Поэтому Михаил Исакович помимо областной больницы возглавит еще и 3-ю больницу скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского, - сказал Сергей Цивилев.