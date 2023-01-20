Губернатор Кузбасса проверил, как работает новая телемедицинская поликлиника на базе КОКБ

Фото: Минздрав Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проверил, как работает новая телемедицинская поликлиника на базе Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Глава региона пообщался с первым пациентом виртуальной поликлиники. Им оказалась 71-летняя женщина, которая, по словам главы региона, легко освоила все необходимое, чтобы общаться с врачом в режиме онлайн.

- Пациентка уже оценила удобство системы: не надо ехать в поликлинику, стоять в очереди. Можно записаться заранее. Она заполняет дневник со всеми рекомендациями, врач смотрит, как реагирует организм на лекарства, и при необходимости вносит корректировку в лечебный план. Это делается оперативно в режиме онлайн, поэтому эффективность лечения резко возрастает, - сказал губернатор Сергей Цивилев, отметив, что этот проект надо развивать.

Благодаря телемедицинской поликлинике пациенты из отдаленных территорий смогут получить консультацию редких специалистов, не выезжая в Кемерово. Единственный очный прием - первый, где врач оценивает состояние здоровья пациента. Последующие встречи - для изучения результатов анализов, динамики состояния - проводятся дистанционно.