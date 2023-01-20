МегаФон на 30% увеличил емкость сети благодаря рефармингу

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МегаФон на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны, в том числе в Кузбассе благодаря рефармингу – переводу частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE.

МегаФон проанализировал потребление мобильного трафика и с помощью инструментов Big Data предсказал дальнейший рост нагрузки. В регионах, где по прогнозам потребуется дополнительная емкость, была запушена программа рефарминга. Модернизация позволила без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

- Нагрузка на сети операторов постоянно растет: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг – эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок. Он дает возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов, - рассказал технический директор МегаФона Алексей Титов.

После модернизации диапазон 1800 МГц стал использоваться только для 4G, часть спектра 900 МГц также была переведена в современный стандарт связи. Оставшейся емкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.

Использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить связь внутри зданий, покрытие сети и технологии VoLTE.

В 2023 году программа рефарминга будет продолжена.