Жители Кузбасса могут открыть в РСХБ вклад со ставкой до 9,5% до конца января

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Для граждан России старше 18 лет, у которых нет действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Россельхозбанке, до 31 января включительно действует специальная акция «Лови момент», в рамках которой можно открыть в РСХБ вклад «Доходный» на срок 3 года по повышенной ставке 9,5% годовых. В рамках предложения предусмотрено подключение клиента к дистанционному банковскому обслуживанию, что делает пользование инструментом сбережения еще удобнее. При открытии этого же вклада на срок 1,5 года акционная ставка составит 8,3%, а на срок 1 год 1 месяц клиенты банка могут рассчитывать на ставку 8,0% годовых.

- За прошедший год розничные клиенты Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка нарастили объем вкладов и средств на счетах до 14,1 млрд рублей. Вклад «Доходный» является одним из наиболее популярных сберегательных продуктов, его выбирают 50% наших вкладчиков, - отмечает и. о. директора Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка Сергей Баженов.

Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания - 3 000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов при открытии вклада по акции производится в конце срока. Возможность пополнения вклада не предусмотрена.

Клиентам, открывшим вклад на сумму 1 млн рублей и более, банк предоставит бонус в виде карты Мир-UnionPay, которая станет удобным платежным средством в путешествиях по России и за рубежом.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).