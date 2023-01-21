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НовостиОбщество21 января 2023 5:37

В областной столице Кузбасса объявлен режим «черного неба»

Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минприроды Кузбасса сообщает о введении режима неблагоприятных метеоусловий в области.

«Черное небо» объявлено из-за скопления вредных веществ в воздухе в связи с наступившими морозами. Этот режим подразумевает уменьшение выбросов в воздух городскими предприятиями. Такая рекомендация действует до конца выходных, 23.00 22 января.

Напомним, что на 21 и 22 января в Кузбасс нагрянули запоздавшие «крещенские» морозы: в субботу до -30 градусов, а завтра - от -30 до -40 градусов.