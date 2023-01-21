В Кемеровостате рассказали, сколько в среднем живут кузбассовцы

Фото: архив "КП".

Кемеровостат опубликовал данные по продолжительности жизни населения в Кузбассе.

Так, в прошлом году четверть населения, более 630 тысяч человек, области составляют люди, старше трудоспособного возраста: мужчины 62+ и женщины 57+. При этом, женщин в этом количестве больше, чем мужчин.

По сравнению с 2020 годом, продолжительность жизни кузбассовцев в 2021 году понизилась на один год - сейчас она составляет 67 лет: 63 года для мужчин и 72 для женщин. Количество людей, доживших до пенсии сократилась на 5,5% - то есть на 37 тысяч человек.

90-летие в 2021 году отметили 9,4 тысячи человек, а 100-летие - чуть больше 60. Актуальную статистику за 2022 год Кемеровостат представит позже.

При этом, в стране поставлена цель увеличить продолжительность жизни до 78 лет - об этом говорилось в Указе Президента № 204 от 7 мая 2018 года.