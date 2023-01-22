Кузбасский следком рассказал обстоятельства гибели барнаульца в Шерегеше

Трагедия произошла на горе Зеленая. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по факту гибели человека на горе Зеленая в Шерегеше. Трагедия произошла в субботу, 21 января, около 11.00 по местному времени.

По предварительной версии следствия, 37-летний житель города Барнаул, спускался по трассе на горных лыжах, и на большой скорости выехал за ее пределы на каменистый участок - курум, где и упал со всего размаху. Сразу несколько человек, ставших очевидцами неудачного спуска барнаульца, вызвали спасателей. Увы, от полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу.

После гибели туриста сотрудники Следственного комитета Кузбасса возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Что именно стало причиной смерти горнолыжника установят с помощью судебно-медицинской экспертизы.

В настоящий момент ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.