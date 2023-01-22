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НовостиПроисшествия22 января 2023 7:24

На скамью подсудимых сядет жительница Кузбасса, забившая мужа поленом

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
67-летней обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

67-летней обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении жительницы поселка Яя, забившей супруга до смерти поленом.

Трагедия произошла в июле 2022 года. 67-летняя яичанка и ее 64-летний супруг, будучи под воздействием алкоголя, поругались. Ссора возникла по незначительному, пустяковому поводу, но муж с женой не смогли вовремя остановиться и конфликт на бытовой почве разгорелся до рукоприкладства: женщина схватила полено и нанесла им супругу множество ударов по голове. Поняв, что переусердствовала, она позвонила сыну, а тот уже вызвал правоохранительные органы.

- Со следствием женщина сотрудничала, но настаивала, что ее действия были самообороной, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области. - Однако комплекс следственных действий и судебных экспертиз опровергли версию обвиняемой.

В итоге женщину будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, однако меру наказания назначит суд.