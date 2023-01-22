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НовостиОбщество22 января 2023 9:09

В Кемерове устанавливают дорожные знаки в новых местах

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Дорожные знаки приоритета появились на улице Гвардейская.

Дорожные знаки приоритета появились на улице Гвардейская.

Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В частном секторе Кемерова появляются новые дорожные знаки. Речь идет о заискитимской территории города, где с 24 января изменится дорожное движение, так как две основные магистрали этой части города - улицы Сибиряков -Гвардейцев и Гагарина - будут перекрыты для всех видов транспорта.

Так, дорожные знаки приоритета накануне появились на улице Гвардейской - между улицами Соборная и Крутая.

- В период перекрытия улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина здесь поедет транспорт, в том числе общественный, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Добавим, что более интенсивным дорожное движение станет также на улицах Суховская и Луговая.