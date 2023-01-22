12 кузбассовцев получили государственную награду

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили кузбасские горноспасатели. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Сразу 12 кузбасских горноспасателей получили государственную награду Российской Федерации: 11 — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, и 12-й - почетное звание «Заслуженный спасатель РФ». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

Торжественная церемония вручения госнаград прошла в администрации Правительства Кузбасса. В мероприятии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и начальник регионального главка МЧС генерал-майор внутренней службы Алексей Шульгин. В список получателей госнаград вошли два сотрудника Кемеровского ВГСЧ, четыре - Прокопьевского и шесть - Новокузнецкого горноспасательного отряда.

Медали получили :

Алюнин Григорий Анатольевич, помощник командира Прокопьевского горноспасательного отряда;

Габбасов Рустам Радикович, командир отделения Прокопьевского горноспасательного отряда;

Гранкин Евгений Александрович, респираторщик Прокопьевского горноспасательного отряда;

Давыденко Евгений Константинович, респираторщик Кемеровского горноспасательного отряда;

Денисов Игорь Васильевич, респираторщик Прокопьевского горноспасательного отряда;

Додонов Игорь Владимирович, командир отделения Новокузнецкого горноспасательного отряда;

Загидуллин Айдар Рашитович, помощник командира Новокузнецкого горноспасательного отряда;

Иванов Виталий Федорович, инструктор по профессиональной подготовке Новокузнецкого горноспасательного отряда;

Лебедев Евгений Владимирович, заместитель командира Новокузнецкого горноспасательного отряда;

Мальчук Николай Николаевич, помощник командира Новокузнецкого горноспасательного отряда;

Умаров Михаил Нуралиевич, помощник командира Новокузнецкого горноспасательного отряда.

Помощник командира Кемеровского горноспасательного отряда Ефимов Анатолий Петрович получил почетное звание Заслуженного спасателя Российской Федерации.

В этот же день в администрации правительства Кузбасса за высокие личные показатели в служебной деятельности были вручены областные награды «За честь и мужество» и «За служение Кузбассу» сотрудникам Кемеровского, Новокузнецкого, Прокопьевского горноспасательных отрядов и Национального горноспасательного центра.