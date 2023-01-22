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НовостиОбщество22 января 2023 9:54

12 кузбассовцев получили государственную награду

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили кузбасские горноспасатели.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили кузбасские горноспасатели.

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Сразу 12 кузбасских горноспасателей получили государственную награду Российской Федерации: 11 — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, и 12-й - почетное звание «Заслуженный спасатель РФ». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

Торжественная церемония вручения госнаград прошла в администрации Правительства Кузбасса. В мероприятии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и начальник регионального главка МЧС генерал-майор внутренней службы Алексей Шульгин. В список получателей госнаград вошли два сотрудника Кемеровского ВГСЧ, четыре - Прокопьевского и шесть - Новокузнецкого горноспасательного отряда.

Медали получили :

Алюнин Григорий Анатольевич, помощник командира Прокопьевского горноспасательного отряда;

Габбасов Рустам Радикович, командир отделения Прокопьевского горноспасательного отряда;

Гранкин Евгений Александрович, респираторщик Прокопьевского горноспасательного отряда;

Давыденко Евгений Константинович, респираторщик Кемеровского горноспасательного отряда;

Денисов Игорь Васильевич, респираторщик Прокопьевского горноспасательного отряда;

Додонов Игорь Владимирович, командир отделения Новокузнецкого горноспасательного отряда;

Загидуллин Айдар Рашитович, помощник командира Новокузнецкого горноспасательного отряда;

Иванов Виталий Федорович, инструктор по профессиональной подготовке Новокузнецкого горноспасательного отряда;

Лебедев Евгений Владимирович, заместитель командира Новокузнецкого горноспасательного отряда;

Мальчук Николай Николаевич, помощник командира Новокузнецкого горноспасательного отряда;

Умаров Михаил Нуралиевич, помощник командира Новокузнецкого горноспасательного отряда.

Помощник командира Кемеровского горноспасательного отряда Ефимов Анатолий Петрович получил почетное звание Заслуженного спасателя Российской Федерации.

В этот же день в администрации правительства Кузбасса за высокие личные показатели в служебной деятельности были вручены областные награды «За честь и мужество» и «За служение Кузбассу» сотрудникам Кемеровского, Новокузнецкого, Прокопьевского горноспасательных отрядов и Национального горноспасательного центра.