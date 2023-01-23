В Якутии зажгли огонь Международных спортивных игр «Дети Азии». В Кузбасс он прибудет 24 января.

Фото: пресс-службе АПК.

В Якутии состоялась церемония зажжения огня II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». В Кузбасс, который в этом году станет местом проведения соревнований, огонь прибудет 24 января.

Торжественная церемония традиционно состоялась на территории национального парка «Ленские столбы». Якутия является родиной Игр - именно в этом регионе прошли первые состязания. В церемонии зажжения огня приняли участие президент и члены правления Международного комитета Игр «Дети Азии», руководство оргкомитета Игр, Олимпийского комитета России, а также Республики Саха. На церемонии старейшина зажег огонь древним способом — камнями с Ленских столбов. Он освятил и благословил огонь, а затем в знак чистоты души и помыслов передал его ребенку.

Огонь побывает во всех территориях Кузбасса, принимающих Игры — их четыре: Новокузнецк, Таштагольский район, Междуреченск и Кемерово. В областной столице огонь завершит свой путь 25 февраля на церемонии открытия II зимних Международных Игр «Дети Азии» в Ледовом дворце «Кузбасс».

- Мы приняли решение объявить 2023 год у нас в Кузбассе Годом детей. Символично, что этот год начинается с такого масштабного события, как Международные игры «Дети Азии». Для многих участников они станут трамплином для дальнейших спортивных и жизненных достижений, - сказал губернатор Сергей Цивилев, отметив, что зажжение огня эстафеты – это важнейшеее событие, так как оно является данью уважения спортивным традициям, символом единения и дружбы.