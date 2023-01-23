В Кемерове трамвай №10 временно курсирует по сокращенному маршруту из-за неполадки

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове движение трамвайного маршрута №10 от шахты Северной до ДК шахтеров временно приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причиной стала неисправность двух вагонов. Сейчас специалисты КЭТК устраняют неполадку. Аварийная бригада работает с 07:04, неисправные вагоны буксируют в тупик станции на Суворова. После этого по путям пройдет спецтрамвай-снегочист, затем движение будет восстановлено.

Трамваи маршрута №10 временно следуют от вокзала до ДК шахтеров, разворачиваясь на станции Суворова.