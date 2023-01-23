В Кемерове изменят движение транспорта еще на одном участке

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове изменят движение транспорта на проспекте Молодежном: выехать на него со стороны улицы Свободы между Дабл-парком и сквером можно будет только направо. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Благодаря нововведению выезд на Молодежный проспект станет проще. Это сделает данный участок безопаснее и предотвратит заторы.

Чтобы проехать в сторону улицы Тухачевского, автомобилистам нужно будет развернуться на Молодежном проспекте в районе АЗС.

Соответствующие дорожные знаки установят в ближайшее время.