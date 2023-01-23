Госавтоинспекция Кузбасса предупредила автомобилистов о сильном ветре, снежных заносах и гололедице

Фото: архив "КП"
Фото: Константин НАГОВИЦЫН
Госавтоинспекция Кузбасса предупредила жителей области о дополнительных опасностях на дорогах, связанных с ухудшением погодных условий. Так, сегодня днем температура воздуха будет от – 6 до -15 градусов, а ночью похолодает до -27, также ожидается порывистый ветер,возможны снежные заносы, гололедица.
Сотрудники ГИБДД рекомендовали отложить поездки на автомобилях на дальние расстояния. При крайней необходимости необходимо взять с собой дополнительную теплую одежду, горячие напитки, заряженный телефон. Нужно проверить соответствие используемого топлива и технических жидкостей погодным условиям, а также работу систем, отвечающих за обогрев салона и работу двигателя.
Двигаться на дорогах рекомендуется с максимально низкой скоростью, увеличив при этом дистанцию и боковой интервал. Также необходимо заранее снижать скорость, подъезжая к остановкам и пешеходным переходам.
Пешеходам тоже стоит переходить дорогу с максимальной осторожностью.
В случае возникновения ЧС необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112. Кроме того, за помощью можно обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД по Кемеровской области по телефону в Кемерово 8(3842)718-518.