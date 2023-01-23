Жительница Кузбасса отсудила у оздоровительного центра 90 тысяч морального ущерба из-за травмы

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Киселевске женщина отсудила у оздоровительного центра 90 тысяч компенсации морального ущерба из-за полученной травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Жительница Кузбасса поскользнулась на крыльце здания, когда выходила от косметолога. При падении женщина серьезно травмировалась, ей пришлось перенести операцию. Горожанка обратилась в суд с требованием возместить компенсацию морального вреда, и ее требования были удовлетворены.

Судебный пристав ознакомил руководство оздоровительного центра с материалами исполнительного производства, после чего пострадавшей женщине сразу же выплатили деньги.