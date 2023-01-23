«Ростелеком» в Кузбассе помог приобрести логопедический тренажер для детского дома

В детском доме «Родник» в Таштаголе проживает 31 воспитанник. Фото: «Ростелеком».

«Ростелеком» купил логопедическое зеркало для артикуляционной гимнастики для детского дома «Родник» в г. Таштаголе. Помощь оказана в рамках регулярной благотворительной программы компании.

- Мы стараемся всесторонне помогать организациям, которые осуществляют присмотр за детьми, оставшимися без попечения родителей, занимаются их лечением, реабилитацией, развитием. «Ростелеком» в целом и многие сотрудники лично поддерживают различные социальные проекты. Мы уверены, что помощь другому делает нас лучше и сильнее, и будем продолжать эту работу, - комментирует Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

В детском доме «Родник» в Таштаголе проживает 31 воспитанник в возрасте от 0 до 7 лет. 27 воспитанников относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Мы очень признательны «Ростелекому» за то, что помогли осуществить нашу мечту - приобрести умное логопедическое зеркало. Этот тренажер помогает нам решать коррекционные задачи в соответствии с требованиями ФГОС. Зеркало позволяет проводить занятия в игровой форме. Благодаря этому повышается эффективность занятий и интерес детей к ним. Теперь у нас и наших детей появились новые возможности для развития, - комментирует Елена Остроухова, врио директора детского дома «Родник».