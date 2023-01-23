В Кузбассе за неделю произошло более 60 пожаров

Фото: МЧС Кузбасса

В Кузбассе за минувшую неделю произошло 64 пожара в жилых и нежилых помещениях. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Более 30 возгораний возникли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а также неправильного устройства или неисправности дымовых труб. Еще в 13-ти случаях причиной пожаров стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования и его монтажа. 12 раз спасателям пришлось отправляться на вызов из-за неосторожного обращения кузбассовцев с огнем. Два пожара произошли из-за неосторожности при курении. Также были зафиксированы возгорания причинами которых стали детская шалость с огнем, нарушения при проведении электрогазосварочных работ, самовозгорание.

Специалисты МЧС Кузбасса призвали жителей соблюдать осторожность в обращении с огнем, следить за исправностью печей и электрооборудования.