Полиция Кузбасса разыскивает мужчину, обвиняемого в совершении тяжкого преступления

В Кузбассе полиция разыскивает мужчину, который обвиняется в совершении тяжкого преступления.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В ориентировке, размещенной на сайте ГУ МВД по Кемеровской области, сообщается, что полиция Анжеро-Судженска разыскивает Романа Владимировича Уляшева, 2.02.1986 года рождения. Мужчина совершил тяжкое преступление и скрывается от следствия. При этом, в чем именно обвиняется гражданин, не уточняется.

Полиция просят кузбассовцев, которые знают что-либо о местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефонам: 8-(38453)-6-54-00, 8-(38453)-6-46-45 либо на телефон 02 (с мобильного - 102). Анонимность гарантируется.